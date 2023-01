Balade du bien-être Vierzon Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Vierzon

Balade du bien-être Vierzon, 29 janvier 2023, Vierzon

2023-01-29 09:00:00

Cher Randonnée gymnique ouverte à tous, organisée par le club de kung-fu et la pratique du bien-être. Parcours de 2h environ Randonnée gymnique ouverte à tous, organisée par le club de kung-fu et la pratique du bien-être. Parcours de 2h environ +33 6 62 01 06 56 Club de kung-fu

