BALADE: DRÔLES DE PETITES BÊTES, 11 mai 2022, .

2022-05-11 10:00:00 – 2022-05-21 12:00:00

Lors de ce rendez-vous des familles, nous irons entre mare et cours d’eau, à la découverte des animaux et végétaux des milieux aquatiques. Mais quelle est cette larve si vorace aussi appelée “tigre d’eau douce” ? Le dytique ou “terreur de la mare”, n’a pas fini de vous révéler les secrets de son milieu de vie, si riche et surprenant. Venez le découvrir à l’aide d’une loupe et d’une épuisette.

Financeurs : Cap Atlantique, Agence de l’eau Loire Bretagne

Reservation: http://www.cpie-loireoceane.com/events/

