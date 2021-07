Assigny Assigny Assigny, Cher Balade d’orientation en Pays-Fort Assigny Assigny Catégories d’évènement: Assigny

Cher

Balade d’orientation en Pays-Fort Assigny, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Assigny. Balade d’orientation en Pays-Fort 2021-07-16 16:00:00 – 2021-07-16

Assigny Cher Assigny Vailly Sport Découverte et l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois organisent une balade d’orientation en Pays-Fort. Après une initiation à l’orientation en étoile, partez à la recherche des balises dissimulées dans le parc d’un monument historique. Venez tester votre sens de l’orientation ! Animation sur inscription auprès de l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois. Vailly Sport Découverte et l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois organisent une balade d’orientation en Pays-Fort. Après une initiation à l’orientation en étoile, partez à la recherche des balises dissimulées dans le parc d’un monument historique. Venez tester votre sens de l’orientation ! Animation sur inscription auprès de l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois. ©OTGS dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Assigny, Cher Étiquettes évènement : Autres Lieu Assigny Adresse Ville Assigny lieuville 47.42208#2.74758