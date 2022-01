Balade d’observation, les oiseaux, seigneurs des falaises Les Baux-de-Provence, 18 février 2022, Les Baux-de-Provence.

Les deux versants possèdent une flore riche et abritent différentes espèces d’oiseaux. Peut-être apercevrez-vous le tichodrome échelette ou bien encore l’accenteur alpin, l’hirondelle des rochers… L’ornithologue vous fera découvrir ces espèces et vous donnera tous les conseils pour mieux les protéger ici et dans vos jardins. La balade est réalisée en partenariat avec le Parc Ornithologique de Pont de Gau. Pensez à apporter vos jumelles !

L’ornithologue vous mène pour une balade d’observation au pied du village et de la forteresse.

