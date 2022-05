Balade d’initiation à la photo naturaliste Anglet, 4 juin 2022, Anglet.

2022-06-04 14:30:00 – 2022-06-04 16:00:00 Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour

Anglet Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Découvrez un aperçu de la biodiversité de la zone de La Barre et du Parc écologique Izadia à travers l’observation et la photographie puis repartez avec vos plus belles créations !

+33 5 59 57 17 48

©Izadia

