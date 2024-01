Balade d’immersion-détente dans la forêt Place du Dr Maugeais Souleuvre en Bocage, vendredi 19 juillet 2024.

Balade d’immersion-détente dans la forêt Place du Dr Maugeais Souleuvre en Bocage Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 20:00:00

fin : 2024-07-19 22:00:00

Immersion et détente dans le bois de Bény-Bocage. Avec la sophrologue Nadine Cirou et l’animatrice de la Maison de la Nature et de la Pierre Sèche.

Au cours de cette balade nous alternerons des moments de pure sophrologie pour nous préparer à la présence nécessaire aux jeux d’immersion en forêt.

Écoute, confiance en soi et envers les autres en toute bienveillance afin de découvrir la forêt autrement.

Place du Dr Maugeais Le Beny Bocage

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



