BALADE D’HALLOWEEN Bar-le-Duc, 29 octobre 2022, Bar-le-Duc.

1 Place Sainte-Catherine Centre Socioculturel Bar-le-Duc Meuse Centre Socioculturel 1 Place Sainte-Catherine

2022-10-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-29 18:30:00 18:30:00

BOUH !

Êtes-vous prêts pour Halloween ?

Les centres socioculturels de Bar-le-Duc et l’association Be Real sont heureux de vous présenter leur grande balade d’Halloween au Centre socio-culturel de la Côte Sainte- Catherine à Bar-le-Duc.

Adaptée pour toute la famille, elle fera frissonner les petits et les grands à travers plusieurs univers horrifiques, et il y aura même des bonbons à l’issue… si vous arrivez à résoudre les énigmes.

Les sorcières, araignées, loups garous et chauve-souris se sont donnés rendez-vous à Bar-le-Duc pour finir le mois d’octobre sous le signe de l’épouvante, alors enfilez vos meilleurs déguisements et venez les rejoindre !

Balade d’Halloween tout public (venez déguisés c’est encore mieux).

Entrée gratuite, réservation obligatoire par téléphone (merci de préciser le nombre d’adultes et d’enfants souhaitant venir).

comcscbld@gmail.com +33 3 29 45 07 64 http://cscbarleduc.centres-sociaux.fr/

Be Real

