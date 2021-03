Balade d’été, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Dettey.

Balade d’été 2021-07-27 14:30:00 – 2021-07-27 église Le Bourg

Dettey 71190 Dettey

0 0 EUR Partez sur les sentiers du village de Dettey, pour une randonnée accompagnée. Votre guide, de l’association « Guides en Morvan », vous fera découvrir l’histoire du village, ainsi que sa faune et sa flore. Balade ludique et dépaysante pour petits et grands !

RDV à l’église du village.

Balade à partir de 8 ans.

Prévoir des chaussures adaptées et une bouteille d’eau. Les chiens, tenus en laisse, sont acceptés.

Partez sur les sentiers du village de Dettey, pour une randonnée accompagnée. Votre guide, de l’association « Guides en Morvan », vous fera découvrir l’histoire du village, ainsi que sa faune et sa flore. Balade ludique et dépaysante pour petits et grands !

RDV à l’église du village.

Balade à partir de 8 ans.

Prévoir des chaussures adaptées et une bouteille d’eau. Les chiens, tenus en laisse, sont acceptés.