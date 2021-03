Balade d’été, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Autun.

Balade d’été 2021-07-13 14:30:00 – 2021-07-13 Eglise de Couhard Couhard

Autun 71400 Autun

0 0 EUR Partez sur les sentiers du village de Couhard, pour une randonnée accompagnée. Votre guide, de l’association « Guides en Morvan », vous fera découvrir l’histoire du village, ainsi que sa faune et sa flore. Balade ludique et dépaysante pour petits et grands !

A partir de 8 ans. Prévoir des chaussures adaptées et une bouteille d’eau. Les chiens, tenus en laisse, sont acceptés.

RDV à l’église de Couhard.

Partez sur les sentiers du village de Couhard, pour une randonnée accompagnée. Votre guide, de l’association « Guides en Morvan », vous fera découvrir l’histoire du village, ainsi que sa faune et sa flore. Balade ludique et dépaysante pour petits et grands !

A partir de 8 ans. Prévoir des chaussures adaptées et une bouteille d’eau. Les chiens, tenus en laisse, sont acceptés.

RDV à l’église de Couhard.