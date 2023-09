Cet évènement est passé Balade dessinée parents/enfants avec Morgane Guerry Petit Bain Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Enfant ou accompagnateur·ice supplémentaire : 11 € Une balade dessinée à la découverte du 13ᵉ ! Le 24 septembre, l’illustratrice spécialiste de la couleur Morgane Guerry vous emmène pour une balade dessinée parisienne en famille. Le principe : explorer son environnement par le dessin, le temps d’une après-midi sur les bords de Seine ! Aussi ludique qu’artistique, cet atelier vous fera (re)découvrir les environs de Petit Bain tout en apprenant une technique inédite pour colorer les paysages que vous observerez. Le tarif duo vaut pour un binôme parent/enfant (à partir de 8 ans). Des billets individuels pour un·e adulte accompagnateur·ice ou enfant supplémentaires (8 ans+) sont également disponibles. Débutant·e·s et artistes en herbe bienvenu·e·s ! Tout le matériel est fourni sur place. Rdv à 15h30 dans la cantine de Petit Bain pour une balade de 2h30 ! Petit Bain 7, port de la gare 75013 Paris Contact : https://petitbain.org/evenement/balade-dessinee-parents-enfants/ actionculturelle@petitbain.org https://billetterie.petitbain.org/evenement/24-09-2023-15-30-balade-dessinée-parents-enfants-avec-morgane-guerry

