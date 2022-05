Balade dessinée le Vivier Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Balade dessinée le Vivier Biscarrosse, 14 juillet 2022, Biscarrosse. Parking du Vival 275 Rue du Tit

2022-07-14

Biscarrosse Landes EUR 15 15 Lors d’une balade, Carole vous fera découvrir le dessin de façon spontanée, sans recherche de performance, à l’écoute de nos sens et ressentis. Elle vous attend avec impatience pour savourer ce moment nature et créatif. – public : adultes et ados (à partir de 12 ans)

– durée : 2H30

– parcours 4 kms environ accessible à tous

– matériel dessin fourni

– prévoir chaussures de marche, petit sac à dos, eau

