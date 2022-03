Balade dessinée La Maison éco-paysanne, 24 avril 2022, Le Grand-Village-Plage.

Balade dessinée

du dimanche 24 avril au mardi 3 mai à La Maison éco-paysanne

Une balade dessinée animée par l’artiste Sophie Petitpré et un médiateur de la Maison éco-paysanne, dans le coeur historique de Le Grand-Village-Plage. Découvrez l’architecture traditionnelle oléronaise, aiguisez votre regard, puis croquez le village et le paysage ! Pour adultes et enfants à partir de 8 ans, débutants ou initiés. Chaque participant disposera d’un livret accordéon, sur lequel seront réalisés les dessins au fil de la balade. Différentes notions (perspective, luminosité et composition), différentes techniques graphiques et approches du paysage seront abordées.

Sur réservation ; 5,50 € par personne

En compagnie de l’artiste Sophie Petitpré, aiguisez votre regard, puis croquez le village et le paysage.

La Maison éco-paysanne 7 Boulevard de la plage, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T14:30:00 2022-04-24T16:30:00;2022-05-03T14:30:00 2022-05-03T16:30:00