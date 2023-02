Balade dessinée et vernissage de l’exposition « Le Chemin-livre » Gréalou Gréalou Catégories d’Évènement: Gréalou

Balade dessinée et vernissage de l'exposition « Le Chemin-livre », 1 avril 2023, Gréalou

2023-04-01 14:30:00 – 17:00:00

Lot Gréalou Sur les chemins surplombant la vallée du Lot et du Célé, Troubs et Guilhem Boucher vous accompagneront pour une balade peuplée d’oiseaux… Guilhem vous contera des histoires et chantera quelques ritournelles mettant en scène le rossignol ou le roitelet. Troubs, carnet et crayon en main, croquera ses amis à plumes.

La balade sera suivie d’une visite de l’exposition, d’un pot de l’amitié préparée par nos hôtes, Manu et Audrey et d’une séance de dédicaces de la bande-dessinée Le Chemin-Livre (possibilité d’acheter les ouvrages sur place). Infos » Parc / 05 65 24 20 50 ©Troubs

