Balade dessinée enfant Perros-Guirec, 13 juillet 2022, Perros-Guirec.

Balade dessinée enfant Perros-Guirec

2022-07-13 – 2022-07-13

Perros-Guirec Côtes d’Armor

Carnet de croquis et crayon en main, suivez le peintre Thierry Le Baler au cœur du site naturel de Ploumanac’h. Quelques conseils, une dose d’observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.

Dates :

Les 13, 20 et 27 juillet et les 3, 10 et 17 août, de 10h à 12h.

Durée 2h.

Infos pratiques :

Rendez-vous à la maison du littoral

Pour les voitures : parking de St-Guirec (gratuit) ou de Pors Kamor (payant)

Matériel fourni

Prévoir une tenue confortable adaptée

Jauge 8

Âge :

Enfant de 8 à 12 ans

Tarif :

Enfants 20 €,

Contact :

Monsieur Thierry Le BALER: 06 74 10 72 26

Annulation possible en cas de très mauvaise météo

+33 6 74 10 72 26

Carnet de croquis et crayon en main, suivez le peintre Thierry Le Baler au cœur du site naturel de Ploumanac’h. Quelques conseils, une dose d’observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.

Dates :

Les 13, 20 et 27 juillet et les 3, 10 et 17 août, de 10h à 12h.

Durée 2h.

Infos pratiques :

Rendez-vous à la maison du littoral

Pour les voitures : parking de St-Guirec (gratuit) ou de Pors Kamor (payant)

Matériel fourni

Prévoir une tenue confortable adaptée

Jauge 8

Âge :

Enfant de 8 à 12 ans

Tarif :

Enfants 20 €,

Contact :

Monsieur Thierry Le BALER: 06 74 10 72 26

Annulation possible en cas de très mauvaise météo

Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2022-01-24 par