Balade dessinée, de Laouadie à Latécoère Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Balade dessinée, de Laouadie à Latécoère Biscarrosse, 21 juillet 2022, Biscarrosse. Balade dessinée, de Laouadie à Latécoère Route de la plage Parking Pont du Canal Biscarrosse

2022-07-21 – 2022-07-21 Route de la plage Parking Pont du Canal

Biscarrosse Landes EUR 15 15 Lors d’une balade, Carole vous fera découvrir le dessin de façon spontanée, sans recherche de performance, à l’écoute de nos sens et ressentis.

Elle vous attend avec impatience pour savourer ce moment nature et créatif. Rendez vous au parking du Pont du Canal. Route départementale N°D146 – public : adultes et ados (à partir de 12 ans)

– durée : 2H30

– parcours 4 kms environ accessible à tous

– matériel dessin fourni

– prévoir chaussures de marche, petit sac à dos, eau

– maximum 6 personnes Lors d’une balade, Carole vous fera découvrir le dessin de façon spontanée, sans recherche de performance, à l’écoute de nos sens et ressentis.

Elle vous attend avec impatience pour savourer ce moment nature et créatif. Rendez vous au parking du Pont du Canal. Route départementale N°D146 – public : adultes et ados (à partir de 12 ans)

– durée : 2H30

– parcours 4 kms environ accessible à tous

– matériel dessin fourni

– prévoir chaussures de marche, petit sac à dos, eau

– maximum 6 personnes +33 6 50 70 04 25 Lors d’une balade, Carole vous fera découvrir le dessin de façon spontanée, sans recherche de performance, à l’écoute de nos sens et ressentis.

Elle vous attend avec impatience pour savourer ce moment nature et créatif. Rendez vous au parking du Pont du Canal. Route départementale N°D146 – public : adultes et ados (à partir de 12 ans)

– durée : 2H30

– parcours 4 kms environ accessible à tous

– matériel dessin fourni

– prévoir chaussures de marche, petit sac à dos, eau

– maximum 6 personnes bisca

Route de la plage Parking Pont du Canal Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Route de la plage Parking Pont du Canal Ville Biscarrosse lieuville Route de la plage Parking Pont du Canal Biscarrosse Departement Landes

Biscarrosse Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/

Balade dessinée, de Laouadie à Latécoère Biscarrosse 2022-07-21 was last modified: by Balade dessinée, de Laouadie à Latécoère Biscarrosse Biscarrosse 21 juillet 2022 Biscarrosse Landes

Biscarrosse Landes