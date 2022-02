Balade dessinée, croquis aquarellés Trévou-Tréguignec, 17 mars 2022, Trévou-Tréguignec.

Balade dessinée, croquis aquarellés Trévou-Tréguignec

2022-03-17 14:30:00 – 2022-03-17 17:30:00

Trévou-Tréguignec Côtes d’Armor Trévou-Tréguignec

Annaïg Le Bihan, Artiste-Peintre Carnettiste (médaillée Arts Sciences et Lettres, cotée Drouot) vous propose une balade dessinée et croquis aquarellés, dans l’esprit carnet de voyage à Trévou-Tréguignec. Il s’agit capter l’essentiel avec un travail simultané des proportions, des ombres et lumières, des perspectives, et la mise en couleurs. Et aussi apprendre à libérer le geste.

annie.kiener@free.fr +33 6 12 32 31 85 http://www.artmajeur.com/annaig-le-bihan

Trévou-Tréguignec

