Balade dessinée avec une guide conférencière – « Industrielle, moderne, contemporaine, comprendre l’architecture du quartier »

Pavillon des projets, le samedi 18 septembre à 14:00

Inscrite dans un site au riche passé industriel, l’opération Île Seguin – Rives de Seine réunit aujourd’hui les plus grands talents de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage français et international. Les bâtiments qui y sont construits, rivalisent de créativité et d’ingéniosité tout en répondant à des enjeux environnementaux et sociaux, pratiques et esthétiques. Déterminante dans notre vie citadine, l’architecture n’est pourtant pas un domaine familier à tous. Pour comprendre les principes de création architecturale qui donnent à ce quartier une identité forte, partez en exploration lors d’une balade dessinée. En déambulant entre l’Île Seguin, le Pont de Sèvres et le Trapèze, nous parlerons de l’architecture du passé et du présent. Nous retrouverons les traces du site Renault fermé et démolit entre 1992 et 2004 et nous verrons comment l’architecture industrielle a influencé le développement de l’architecture moderne et contemporaine. Nous évoquerons les principes de construction et l’usage des matériaux, des approches théoriques et esthétiques. Plus qu’une visite guidée, la balade vous propose d’essayer un des instruments de travail de l’architecte – le dessin. Imaginez et dessinez vos propres bâtiments à partir des formes et des éléments proposés dans le carnet de dessin que nous vous fournissons au début de la balade. Materiel fourni

Sur inscription

