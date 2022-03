Balade des vignobles en TukTuk Genève Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Au cœur de la campagne genevoise, les vignerons abritent un patrimoine viticole et culturel unique. Pour apprécier leur savoir-faire, visiter leurs caves et partager leurs histoires, TaxiBike propose une activité ludique et singulière issue de la mobilité durable : La balade des vignobles en TukTuk électrique avec dégustation. Au programme, une escapade dans les vignes pour admirer de magnifiques vues panoramiques avant de déguster les délicieux vins des producteurs locaux. Pour les familles avec enfants, nous offrons l’option de les embarquer dans une chasse au trésor au milieu des vignes, guidé par notre chauffeur, pour vous laisser la possibilité de déguster tranquillement entre adultes. 3h (dégustation 1 cave ): CHF 340.- / 1 à 4 pers. Prix de la dégustation selon la cave 4h (dégustation 2 caves): CHF 440.- / 1 à 4 pers. Prix de la dégustation selon la cave Options disponibles : • Chasse au trésor pour les enfants • Plateau de fromage et charcuterie Inclus: En TukTuk • Balade avec chauffeur • Visite des caves Infos pratiques: Disponible du lundi au samedi. Tuk Tuk: 8 personnes max/groupe. Rehausseurs fournis aux enfants, Non-autorisé aux enfants de – 9kg Vignerons partenaires : Stéphane Gros, Domaine des Perrières, Domaine de Chafalet, Domaine des Hutins, Domaine de la Planta, Domaine des Esserts, Domaine du Paradis, Domaine de la Côte d’Or, Domaine des Balisiers, Domaine Dugerdil, Château du Crest

