Entre l’ancien quartier de la cité-jardin construit il y a plus de 100 ans,celui du Clos Saint-Lazare datant des années 60 et le nouveau qui sort de terres aux Tartres, il y a une histoire commune et peu connue !

Connaissiez-vous le lion, les ailes de papillons, la tour de 30 étages ou le melon de Stains ?

L’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France, la régie de quartier Les Rayons, la maison des projets du Clos Saint-Lazare et la Ferme des Possibles vous proposent de traverser ces trois quartiers de Stains en vous livrant leurs secrets.

Cette visite permet de les(re)découvrir d’une autre façon.

On vous attend nombreux !

Balade des trois quartiers de Stains Place Marcel-Pointet 93240 Stains Stains 93240 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 49 60 33 28 [{« type »: « link », « value »: « http://Exploreparis.com »}] Le Local Mémoires de Cité-Jardin, la régie de quartier Les Rayons, la maison des projets du Clos Saint-Lazare et la Ferme des Possibles vous proposent de traverser ces trois quartiers de Stains en vous livrant leurs secrets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

(c) Gribouille Bohème, (c) Régie de quartier les Rayons