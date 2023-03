BALADE DES SAVEURS » MON JARDIN DE VIGNES » Siran Siran Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Siran EUR 8 Le domaine Mon Jardin de Vignes est un vignoble en biodynamie et cave particulière.

Les vignes sont situées sur les Piedmonts de la Montagne Noire, dans un vallon isolé, merveilleux écrin de verdure et de biodiversité préservé.

Installé dans une ancienne cave de 1907, Patrick vous invite à faire une dégustation d’une sélection de ses vins suite à la balade. +33 6 10 32 47 68 Siran

