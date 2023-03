BALADE DES SAVEURS :« LES SECRETS DU VIN ; ENTRE LÉGENDES ET HISTOIRES » Roquebrun Roquebrun Catégories d’Évènement: Hérault

BALADE DES SAVEURS :« LES SECRETS DU VIN ; ENTRE LÉGENDES ET HISTOIRES », 13 juillet 2023, Roquebrun. Lieu-dit Ceps Roquebrun Hérault

Hérault Roquebrun Suivez la vigneronne entre cultures anciennes et vignes palissées, dégustez un échantillon de vin directement depuis

le fût, visitez la Chapelle de Saint-Pontien, dégustez nos vins ! sophie@vieuxchai.com +33 6 69 05 56 14 Roquebrun

