BALADE DES SAVEURS :« BALADE VIGNERONNE ET SON PAPILL'ON VIEUX CHAI » Roquebrun

Roquebrun

BALADE DES SAVEURS :« BALADE VIGNERONNE ET SON PAPILL'ON VIEUX CHAI », 11 mai 2023, Roquebrun . Montée du Pigeonnier

Hameau de Ceps Roquebrun Hérault

2023-05-11

Hérault Balade dans les vignes avec la vigneronne ; fins gourmets, venez déguster les vins du Vieux Chai,

accompagnés de bouchées gourmandes et gastronomiques préparées par Marjorie Causse « Sucré-Salé ! +33 6 69 05 56 14 Roquebrun

