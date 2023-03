BALADE DES SAVEURS : BALADE ET DÉGUSTATION A MINERVE Minerve Catégories d’Évènement: Hérault

Minerve

BALADE DES SAVEURS : BALADE ET DÉGUSTATION A MINERVE, 31 mai 2023, Minerve . BALADE DES SAVEURS : BALADE ET DÉGUSTATION A MINERVE D10 E1 Minerve Hérault

2023-05-31 09:00:00 09:00:00 – 2023-05-31 17:00:00 17:00:00 Minerve

Hérault Célèbre pour son passé médiéval, nous découvrirons d’autres facettes de ce site prestigieux. Tout au long d’un parcours qui ne manquera pas de vous surprendre :

gorges, balcons, lits de rivières et tableaux pittoresques. Nous remonterons les millénaires pour évoquer les premiers habitats préhistoriques.

Apéritif offert : muscat St Jean du Minervois et produits oléicoles.

Notre randonnée fait une traversée de 12 kms pour 365 m de dénivelé positif et 447 m de dénivelé négatif.

Prévoir pique-nique tiré du sac, eau, baskets.

Participation demandée

Précisions lors de l’inscription. Célèbre pour son passé médiéval, nous découvrirons d’autres facettes de ce site prestigieux. Tout au long d’un parcours qui ne manquera pas de vous surprendre :

gorges, balcons, lits de rivières et tableaux pittoresques. Apéritif offert : muscat St Jean du Minervois et produits oléicoles.Prévoir pique-nique tiré du sac, eau, baskets.

Participation demandée +33 6 89 78 71 02 Minerve

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Minerve Autres Lieu Minerve Adresse D10 E1 Minerve Hérault Ville Minerve Departement Hérault Lieu Ville Minerve

Minerve Minerve Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/minerve /

BALADE DES SAVEURS : BALADE ET DÉGUSTATION A MINERVE 2023-05-31 was last modified: by BALADE DES SAVEURS : BALADE ET DÉGUSTATION A MINERVE Minerve 31 mai 2023 D10 E1 Minerve Hérault Hérault Minerve

Minerve Hérault