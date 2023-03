BALADE DES SAVEURS : BALADE ET DÉGUSTATION A COLOMBIERES S/ ORB Colombières-sur-Orb Colombières-sur-Orb Catégories d’Évènement: Colombières-sur-Orb

Hérault

BALADE DES SAVEURS : BALADE ET DÉGUSTATION A COLOMBIERES S/ ORB, 29 juin 2023, Colombières-sur-Orb Colombières-sur-Orb. BALADE DES SAVEURS : BALADE ET DÉGUSTATION A COLOMBIERES S/ ORB Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

2023-06-29 09:30:00 09:30:00 – 2023-06-29 17:00:00 17:00:00 Colombières-sur-Orb

Hérault Colombières-sur-Orb Dans les gorges situées dans le parc naturel du Haut Languedoc uniques et sauvages vous partirez avec Laure, Guide en Montagne, à la découverte de maisons troglodytes, d’anciens sentiers muletiers, de lande à genêts et à bruyères, avant de redescendre par une ancienne voie romaine, symbole de la circulation des hommes depuis plus de 2 000 ans, à travers les chênes et les châtaigneraies séculaires. Dégustation de châtaignes locales et sirops de plantes artisanales.

Parcours de 13,5 kms pour 650 m de dénivelé.

Prévoir pique-nique tiré du sac, eau, baskets. Dans le parc naturel du Haut Languedoc, laissez-vous guidez dans des gorges uniques et sauvages à la découverte de maisons troglodytes, d’anciens sentiers muletiers, avant de redescendre par une ancienne voie romaine, à travers les châtaigneraies séculaires.

Dégustation de châtaignes locales et sirops de plantes artisanales.

Prévoir pique-nique tiré du sac, eau, baskets. Colombières-sur-Orb

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Colombières-sur-Orb, Hérault Autres Lieu Colombières-sur-Orb Adresse Gorges Colombières-sur-Orb Hérault Ville Colombières-sur-Orb Colombières-sur-Orb Departement Hérault Lieu Ville Colombières-sur-Orb

Colombières-sur-Orb Colombières-sur-Orb Colombières-sur-Orb Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombieres-sur-orb colombieres-sur-orb/

BALADE DES SAVEURS : BALADE ET DÉGUSTATION A COLOMBIERES S/ ORB 2023-06-29 was last modified: by BALADE DES SAVEURS : BALADE ET DÉGUSTATION A COLOMBIERES S/ ORB Colombières-sur-Orb 29 juin 2023 Colombières-sur-Orb Gorges Colombières-sur-Orb Hérault Hérault

Colombières-sur-Orb Colombières-sur-Orb Hérault