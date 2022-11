Balade des Pères Noël à Saint-Quentin

Balade des Pères Noël à Saint-Quentin, 17 décembre 2022, . Balade des Pères Noël à Saint-Quentin



2022-12-17 – 2022-12-17 Les motards du MC Noisy Team (club de motard) organisent le samedi 17 décembre une sortie au profit des enfants hospitalisés au centre hospitalier de Saint-Quentin.

Rendez-vous au champ de foire à Saint-Quentin à 13h15 pour un départ prévu à 14h15.

Participation : 1 moto = 1 jouet neuf.

Renseignement : 06 87 47 79 26

