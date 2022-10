Balade des Pères & Mères Noël Lorris Lorris Catégories d’évènement: Loiret

Loiret Le comité des Fêtes de Lorris et le bar le Sauvage organise sa deuxième balade des Pères et Mères Noël au profit de l’association de l’Orphelinat des Pompiers du Loiret le dimanche 18 décembre prochain. Rendez-vous à partir de 9h au 2 Place du Martroi « Au Sauvage » accueil avec boissons chaudes et gâteaux pour un départ 10 h pour une balade de 70 à 80 kms.

Merci de vous inscrire par Messenger ou par SMS. Balade des Pères & Mères Noël +33 6 26 49 07 86 Pixabay

