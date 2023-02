Balade “Des ours polaire au musée” Musée du jouet Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Catégories d’Évènement: Jura

Moirans-en-Montagne

Balade “Des ours polaire au musée” Musée du jouet, 10 février 2023, Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne. Balade “Des ours polaire au musée” 5 rue du Murgin Musée du jouet Moirans-en-Montagne Jura Musée du jouet 5 rue du Murgin

2023-02-10 – 2023-02-10

Musée du jouet 5 rue du Murgin

Moirans-en-Montagne

Jura Moirans-en-Montagne EUR Une visite contée avec le plus fidèle compagnon de l’enfance : l’ours ! A partir de 2 ans

Durée : 30 minutes

Inscription sur place (inclus dans le billet d’entrée) Tous les mercredis et vendredis des vacances scolaires reservation@musee-du-jouet.com +33 3 84 42 38 64 https://www.musee-du-jouet.com/ Musée du jouet 5 rue du Murgin Moirans-en-Montagne

dernière mise à jour : 2023-02-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Moirans-en-Montagne Autres Lieu Moirans-en-Montagne Adresse Moirans-en-Montagne Jura Musée du jouet 5 rue du Murgin Ville Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne lieuville Musée du jouet 5 rue du Murgin Moirans-en-Montagne Departement Jura

Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moirans-en-montagne moirans-en-montagne/

Balade “Des ours polaire au musée” Musée du jouet 2023-02-10 was last modified: by Balade “Des ours polaire au musée” Musée du jouet Moirans-en-Montagne 10 février 2023 5 rue du Murgin Musée du jouet Moirans-en-Montagne Jura Jura Moirans-en-Montagne, Jura Musée du jouet Moirans-en-Montagne

Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Jura