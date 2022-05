Balade des lavoirs Saint-Ythaire, 29 mai 2022, Saint-Ythaire.

Balade des lavoirs Place de la Mairie 8 rue du Chêne Saint-Ythaire

2022-05-29 – 2022-05-29 Place de la Mairie 8 rue du Chêne

Saint-Ythaire Saône-et-Loire Saint-Ythaire

EUR 2 5 Le village de Saint-Ythaire est perché entre la vallée de la Guye et la vallée de la Grosne. Le parcours, menant à travers des paysages de vignes, de bocages et de forêts, fera découvrir aux randonneurs les lavoirs et fontaines situés dans les différents hameaux de la commune, ainsi que son habitat rural, typique du Clunisois. Plusieurs vues panoramiques sur la vallée de la Saône, le Mont Saint-Vincent, les Monts du Roannais, le site de Brancion, le doyenné de Saint-Hippolyte… s’offriront aux promeneurs.

Parking, inscriptions et départ se font place de la mairie.

Café et brioche offert au premier km à tous les parcours. 1 ravitaillement pour les 8 et 14 km.

maxdom@wanadoo.fr

Le village de Saint-Ythaire est perché entre la vallée de la Guye et la vallée de la Grosne. Le parcours, menant à travers des paysages de vignes, de bocages et de forêts, fera découvrir aux randonneurs les lavoirs et fontaines situés dans les différents hameaux de la commune, ainsi que son habitat rural, typique du Clunisois. Plusieurs vues panoramiques sur la vallée de la Saône, le Mont Saint-Vincent, les Monts du Roannais, le site de Brancion, le doyenné de Saint-Hippolyte… s’offriront aux promeneurs.

Parking, inscriptions et départ se font place de la mairie.

Café et brioche offert au premier km à tous les parcours. 1 ravitaillement pour les 8 et 14 km.

Place de la Mairie 8 rue du Chêne Saint-Ythaire

dernière mise à jour : 2022-04-05 par