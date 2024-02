Balade des Lavoirs Bonnay-Saint-Ythaire, dimanche 12 mai 2024.

Balade des Lavoirs Bonnay-Saint-Ythaire Saône-et-Loire

Vous êtes dans un village perché entre deux vallées, celle de la Guye et celle de la Grosne, entouré du doyenné de Saint-Hippolyte, des châteaux de Besanceuil, de Burnand, de Cormatin et de Sigy-le-Châtel.

A travers les paysages de vignes, de bocage et de forêt, la vallée de la Saône et Chalon sur Saône, Brancion, Chapaize, Uxelles s’offrent à la vue.

4 circuits de 4-7-14-20 km avec des ravitaillements, café offert au premier km avec brioche.

Possibilité de restauration à l’arrivée, repas à réserver au moment du départ. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 08:00:00

fin : 2024-05-12

Mairie de Saint-Ythaire

Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dominique.chevalier0639@orange.fr

L’événement Balade des Lavoirs Bonnay-Saint-Ythaire a été mis à jour le 2024-02-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)