Balade des landes Plourivo Plourivo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plourivo

Balade des landes Plourivo, 8 mai 2022, Plourivo. Balade des landes Les Chevaux du Coat 14b Route de Coat Bruc Plourivo

2022-05-08 14:00:00 – 2022-05-08 15:45:00 Les Chevaux du Coat 14b Route de Coat Bruc

Plourivo Côtes d’Armor Nous mettons à votre disposition une balade découverte en forêt ou dans les landes pour les cavaliers débutants ou initiés pour 1h45, incluant un temps de soin et de connaissance pour préparer son cheval et 1 heure de balade. Nous mettons à votre disposition une balade découverte en forêt ou dans les landes pour les cavaliers débutants ou initiés pour 1h45, incluant un temps de soin et de connaissance pour préparer son cheval et 1 heure de balade. Les Chevaux du Coat 14b Route de Coat Bruc Plourivo

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plourivo Autres Lieu Plourivo Adresse Les Chevaux du Coat 14b Route de Coat Bruc Ville Plourivo lieuville Les Chevaux du Coat 14b Route de Coat Bruc Plourivo Departement Côtes d'Armor

Plourivo Plourivo Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plourivo/

Balade des landes Plourivo 2022-05-08 was last modified: by Balade des landes Plourivo Plourivo 8 mai 2022 Côtes-d’Armor Plourivo

Plourivo Côtes d'Armor