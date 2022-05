Balade des enfants à vélo

Goûter à la Colline aux oiseaux… http://derailleurscaen.net/ Un itinéraire sur mesure à faire en famille et des conseils pour réussir sa sortie avec des enfants.

