Balade des cyclobutineurs Plurien, 2 novembre 2021, Plurien. Balade des cyclobutineurs 2021-11-02 14:50:00 – 2021-11-02 17:50:00 Camping des Salines 11 rue de l’Islet – Ville Blouin

Découvrez en VAE les sites extraordinaires du marais maritime de Sables d'or, du cap d'Erquy pour vous ressourcer dans ces lieux authentiques. Nature, histoire, anecdotes et panoramas grandioses vous enveloppent pour une balade entre mer et bocage. RDV au local de Cap Evasion Vélo camping les Salines, sur réservation, payant. +33 6 59 74 87 89 http://www.cap-evasion-velo.fr/

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plurien Autres Lieu Plurien Adresse Camping des Salines 11 rue de l’Islet - Ville Blouin Ville Plurien lieuville 48.63175#-2.41353