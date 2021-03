Balade des cyclobutineurs en VAE sur le Grand Site de France, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Erquy.

Balade des cyclobutineurs en VAE sur le Grand Site de France 2021-07-29 09:30:00 – 2021-07-29 12:30:00 Sable D’Or-les-Pins Camping des salines

Erquy Côtes d’Armor

Balade accompagnée en vélo à assistance électrique entre les deux caps. Sur voies vertes et véloroute, vous allez savourer les ambiances fabuleuses de lande et de falaises littorales qui expriment toute la diversité et la fragilité du patrimoine du Grand Site de France, agrémentées d’anecdotes.

A partir de 12 ans mais, mais location de suiveur et/ou babyvan possible – Durée : 3h – Infos et réservation auprès d’Isabelle : 06 59 74 87 89

capevasionvelo@gmail.com +33 6 59 74 87 89 http://www.cap-evasion-velo.fr/

