Saint-Lyphard

BALADE DES COULEURS – VILLAGE DE KERHINET – ST LYPHARD Saint-Lyphard, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Saint-Lyphard. BALADE DES COULEURS – VILLAGE DE KERHINET – ST LYPHARD 2021-07-18 10:00:00 – 2021-07-18 13:00:00

Saint-Lyphard Loire-Atlantique Activité qui permet de découvrir les couleurs naturelles issues des plantes. Comment retrouver d’anciennes techniques pour colorer les tissus, la laine ou bien produire ses encres naturelles ? En connaissant bien son environnement ainsi que les recettes adaptées aux essences spécifiques. 1h de balade collecte, selon la saison, rumex, rhubarbe, galles de chêne, genêts, hêtre, chélidoine, ronce, aspérule, garance, coquelicot etc…

1h30 de réalisation en atelier, bains de décoctions, macérations et teinture d’échantillons. A partir de 12 ans (accompagné) Inscription obligatoire dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Lyphard Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Lyphard Adresse Ville Saint-Lyphard lieuville 47.36313#-2.35093

