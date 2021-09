Le Kremlin-Bicêtre Jardin partagé Bergonie Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne Balade des alternatives, sur les traces de la Bièvre du Kremlin à Fresnes Jardin partagé Bergonie Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’évènement: Le Kremlin-Bicêtre

Jardin partagé Bergonie, le samedi 2 octobre à 10:30

Ce parcours d’environ 10 à 11km depuis le jardin partagé Bergonie au Kremlin Bicêtre ( 10h30) jusqu’au Parc des Prés de la Bièvre à Fresnes sera pour les participants l’occasion de (re)découvrir des paysages urbains étonnants, où la Bièvre , rivière aujourd’hui enfouie, refait des apparitions et avec un peu d’imagination la vie du passé de ces faubourgs emplis de jardins maraichers et de ses campagnes . Une randonnée avec pique-nique proposée par La Ruche avec le collectif ” Les Alternatives du Val de Bièvre”, une occasion aussi de discuter et d’échanger sur toutes les actions menées au sein des Alternatives du Val de Bièvre. Nous passerons et prendrons au passage des “randonneurs” à la Maison de l’environnement à Arcueil ( 11h), au jardin partagé Cauchy à Arcueil ( 11h15).

merci de nous signaler, si vous commencez la balade à la maison de l’environnement ou au jardin partagé Cauchy

Départ du KB du jardin partagé Bergonié, maison de l’environnement Arcueil ,suivre la Bièvre jusque Cachan, puis remonter sur l’autre coteau pour rejoindre Fresnes et toujours la Bièvre. Pique nique Jardin partagé Bergonie Rue Philippe Pinel 94270 le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre Les Martinets – Le Fort Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:30:00 2021-10-02T16:30:00

