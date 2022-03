Balade des 5 sens Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Plourin-lès-Morlaix

Balade des 5 sens Plourin-lès-Morlaix, 12 avril 2022, Plourin-lès-Morlaix. Balade des 5 sens Plourin-lès-Morlaix

2022-04-12 – 2022-04-12

Plourin-lès-Morlaix Finistère Plourin-lès-Morlaix Écouter les arbres, observer la nature à la loupe et apprendre à reconnaître la flore printanière, tel est le programme de cette balade sensorielle dans la vallée du Bodister (2 km). Rdv, à 14h, au village du Vieux Moulin (possibilité de se garer au départ du circuit du Vieux Moulin), à Plourin-lès-Morlaix.

Inscription obligatoire par téléphone ou par e-mail

Dès 3 ans. afqp29@gmail.com +33 2 98 78 45 69 http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com/ Écouter les arbres, observer la nature à la loupe et apprendre à reconnaître la flore printanière, tel est le programme de cette balade sensorielle dans la vallée du Bodister (2 km). Rdv, à 14h, au village du Vieux Moulin (possibilité de se garer au départ du circuit du Vieux Moulin), à Plourin-lès-Morlaix.

Inscription obligatoire par téléphone ou par e-mail

Dès 3 ans. Plourin-lès-Morlaix

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plourin-lès-Morlaix Autres Lieu Plourin-lès-Morlaix Adresse Ville Plourin-lès-Morlaix lieuville Plourin-lès-Morlaix Departement Finistère

Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plourin-les-morlaix/

Balade des 5 sens Plourin-lès-Morlaix 2022-04-12 was last modified: by Balade des 5 sens Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix 12 avril 2022 finistère Plourin-lès-Morlaix

Plourin-lès-Morlaix Finistère