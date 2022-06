BALADE DES 5 SENS Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez Catégories d’évènement: 29410

Plounéour-Ménez

BALADE DES 5 SENS Plounéour-Ménez, 22 juillet 2022, Plounéour-Ménez.

2022-07-22 14:00:00 – 2022-07-22 16:30:00

Plounéour-Ménez 29410 Écouter les arbres, observer la nature à la loupe et créer avec la nature, tel est le programme de cette balade sensorielle sur le sentier des mémoires. 2 km. Rdv, à 14h, devant l’enclos paroissial de Plounéour-Ménez.

afqp29@gmail.com +33 2 98 78 45 69

Inscription obligatoire : 02 98 78 45 69 /afqp29@gmail.com Dès 3 ans. Plounéour-Ménez

