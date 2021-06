MÉZIDON VALLÉE D'AUGE Parking Château de Crèvecoeur-en-Auge Mézidon Vallée d'Auge Balade des 5 sens Parking Château de Crèvecoeur-en-Auge MÉZIDON VALLÉE D'AUGE Catégorie d’évènement: Mézidon Vallée d'Auge

Balade des 5 sens Parking Château de Crèvecoeur-en-Auge, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, MÉZIDON VALLÉE D'AUGE. Balade des 5 sens

Parking Château de Crèvecoeur-en-Auge, le mardi 27 juillet à 16:30

Au fil de la balade autour du château médiéval, toucher la douceur d’une feuille ou d’une plume, la rugosité d’un tronc, sentir une fleur froissée, goûter un petit fruit, écouter le chant d’un oiseau, admirer les couleurs des végétaux… (3,5km/2h30) – Niveau 2

Tarif de base 3,00€ Gratuit -4 ans

Au fil de la balade autour du château médiéval, toucher la douceur d’une feuille ou d’une plume, la rugosité d’un tronc, sentir une fleur froissée, goûter un petit fruit, écouter le chant d’un… Parking Château de Crèvecoeur-en-Auge 14270,MÉZIDON VALLÉE D’AUGE MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T16:30:00 2021-07-27T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Mézidon Vallée d'Auge Étiquettes évènement : Autres Lieu Parking Château de Crèvecoeur-en-Auge Adresse 14270,MÉZIDON VALLÉE D'AUGE Ville MÉZIDON VALLÉE D'AUGE lieuville Parking Château de Crèvecoeur-en-Auge MÉZIDON VALLÉE D'AUGE