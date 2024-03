Balade des 3 lavoirs Route de l’église Préchacq-les-Bains, jeudi 25 avril 2024.

Balade des 3 lavoirs Route de l’église Préchacq-les-Bains Landes

Lors d’une balade commentée d’environ 7 km, découvrez les 3 lavoirs, la petite fontaine, l’étang du Luc, l’ancien bourg et une palombière.

Cette balade commentée d’environ 7 kilomètres va permettre de découvrir les trois lavoirs que possède la commune et qui ont été, pour l’un, totalement reconstruit, et pour les deux autres restaurés, par l’association L’Avoir entre 2014 et 2018. Vous découvrirez aussi une petite fontaine ainsi qu’une création du pêcheur de bois posé au bord de l’étang du Luc qui ont fait l’objet d’une réhabilitation par l’association. Le circuit traverse également l’ancien bourg de la commune au pied de l’église constitué de l’ancien presbytère, des anciennes écoles de 1830 et 1880, du monument aux morts édifié en 1921. Un détour dans les barthes permettra de visiter une palombière. La balade s’achève à la grange de Haouresse avec un rafraîchissement et présentation de nichoirs à mésanges créés par L’Avoir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 15:00:00

fin : 2024-04-25 18:00:00

Route de l’église Parking du Foyer rural

Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@chalosse.fr

L’événement Balade des 3 lavoirs Préchacq-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Terres de Chalosse