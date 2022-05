Balade derrière un troupeau pour la montée en Estive Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l'Église

Visite guidée de Sainte Eulalie d’Olt et visite libre d’artisans d’art. Matinée balade au coeur de l’Estive. Venez suivre un troupeau partant en transhumance vers l’Aubrac. Renseignement et réservation obligatoire au : 05 65 70 71 30. laissac@causses-aubrac-tourisme.com +33 5 65 70 71 30 http://www.causses-aubrac-tourisme.com/ Balade derrière le troupeau,

