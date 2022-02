Balade d’enregistrement des témoignages – Territoire 2 – SOMMET | ZAEPERT | BRUCH | FETTMETH Park Clair-Chêne, 12 mars 2022, Esch-sur-Alzette.

Park Clair-Chêne, le samedi 12 mars à 10:30

Balade des souvenirs #1 – Territoire 2 – SOMMET | ZAEPERT | BRUCH | FETTMETH —————————————————————————- ### Enregistrements de vos histoires. Durant les ateliers de la semaine précédente, les participants auront réfléchis ensemble à des lieux où se sont produits des souvenirs personnels, des souvenirs qui touchent à Esch-sur-Alzette, des histoires qui comptent et importent dans leurs souvenirs et pour la ville d’Esch. Ces endroits auront été répertoriés sur une carte qui servira de parcours pour cette balade du samedi. Et c’est lors de cette balade, sur les lieux sélectionnés dans la semaine, que les habitants pourront enregistrer leurs témoignages personnels. Ces hitoires iront ensuite sur la carte interactive du site [www.historesch.lu](http://www.historesch.lu) et serviront de base pour le parcours audio qui sera mis en place dans la ville plus tard. Départ samedi 12 mars, 10:30 au Parc du Clair-Chêne.

– Gratuit / Être habitant ou ancien habitant de la ville d’Esch-sur-Alzette

Park Clair-Chêne Rue du Clair-Chêne, L-4149 Esch-sur-Alzette



2022-03-12T10:30:00 2022-03-12T12:30:00