Venez découvrir la Baie sauvage d'Arcachon. Bateau idéal pour la balade, même en eau peu profonde pour découvrir le Delta de la Leyre, au fond du Bassin d'Arcachon. Balade sur la rivière, dite « petite Amazone ». Découverte du port le plus reculé dans les terres du Bassin d'Arcachon à Biganos, port aux cabanes multicolores, au détour de la rivière. Dépaysement garanti et approche de la faune et de la flore du Delta de la Leyre. Le Delta de la Leyre, le parc ornithologique du Teich, autant de conditions favorables à l'accueil des oiseaux. Réservation uniquement à l'Office de Tourisme.

