Balade dégustation Tikiflo, 26 avril 2022, .

Balade dégustation Tikiflo

2022-04-26 – 2022-04-26

EUR 65 65 Embarquez à bord du chaland Tikiflo pour une balade sur le Bassin, gourmande et pédagogique. Naviguez 2h près des Cabanes Tchanquées et de l’Île aux Oiseaux, pour une croisière dégustation de cépages blancs et rouges accompagnés d’huîtres et fromages.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme – 10 participants maximum

+33 5 56 54 63 14

dernière mise à jour : 2022-04-22 par