Balade-dégustation dans les vignes d’Épineuil Épineuil, 4 août 2022, Épineuil.

Balade-dégustation dans les vignes d’Épineuil Épineuil

2022-08-04 17:00:00 – 2022-08-04

Épineuil Yonne Épineuil

Envie de vous aérer et de découvrir les secrets d’un vin ? Cette balade dans le vignoble d’Épineuil est faite pour vous ! La guide-conférencière Amandine Chevallier vous accompagne à la découverte du vignoble d’Épineuil et de son AOC lors d’une balade commentée qui s’achèvera par la visite du Domaine Alain Mathias suivie d’une dégustation de vin.

Informations et réservation à l’Office de Tourisme de Tonnerre.

Épineuil

