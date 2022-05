Balade d’écriture sur les pas de RONSARD Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 18 juin 2022, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Balade d’écriture sur les pas de RONSARD Saint-Nicolas-de-Bourgueil

2022-06-18 – 2022-06-18

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140

Nous promener entre vigne, bocage et manoirs. Ecouter la poésie de Ronsard dans les paysages et les lieux qui l’ont inspiré.

Mettre nos pas dans les siens, voyager au fil des mots : les siens et LES NôTRES ! Aucun pré requis, juste l’envie de laisser quelques traces sur la page. La balade est facile et ponctuée d’arrêts.

Pique-Nique tiré du sac. Repas et après-midi au Château de Vaux, manoir de Marie du Pin muse de Ronsard pour le Second Livre des Amours.

Adulte et adolescent à partir de 14 ans.

40€ par personne. Tarif famille (1 adulte + 1 ado)= 65€ Pour tout autre tarif préférentiel, nous contacter. Inscription obligatoire avant le 11 juin. Places limitées. Renseignements et Inscription au 06 74 35 22 86

livre-s@orange.fr +33 6 74 35 22 86

Valérie Michel

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

