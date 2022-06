BALADE DÉCOUVERTE TRACES D’ANIMAUX, 21 décembre 2022, .

BALADE DÉCOUVERTE TRACES D’ANIMAUX



2022-12-21 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-21 16:30:00 16:30:00

GRATUIT – sur inscription sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

Balade découverte traces d’animaux

Mercredi 21 décembre

de 14h30 à 16h30

Dans la nature, les animaux sauvages sont difficiles à observer car ils circulent souvent au crépuscule ou à l’aube, en dehors de toute présence humaine.

Heureusement, ils laissent des indices de leur présence. Les scientifiques se sont beaucoup intéressés à ces indices car ils les informent sur le mode de vie des animaux : modes de déplacements, endroits qu’ils affectionnent, nourriture qu’ils consomment…

Avec Florence Richard de la MDE,

