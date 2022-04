Balade découverte thématique du site du Léché Domaine du Léché Saulgé Catégories d’évènement: Saulgé

Vienne

Balade découverte thématique du site du Léché

du vendredi 29 avril au samedi 7 mai

►Domaine du Léché, route de Moulismes . Parking devant la boutique de vente du Léché. • **Ferme modèle du Léché et paysages sensibles avec le soutien du Département ENS :** Au cours de la seconde moitié du XIXème siècle une ferme destinée à servir d’exemple aux agriculteurs du territoire est constituée. Vous découvrirez l’ensemble architectural permettant d’évoquer l’habitat rural du Montmorillonnais et de présenter l’histoire de l’élevage ovin. Le circuit s’achèvera à l’Écomusée tout proche. Gratuit. **• Histoires de paysages au Léché avec le soutien du Département ENS :** La faune et la flore du domaine du Léché ont justifié son classement parmi les Espaces Naturels Sensibles. Les milieux actuels interconnectés, le bois de l’hospice, l’étang de Beaufour, les zones humides, le bocage constituent une richesse exceptionnelle et résultent du travail des hommes au fil du temps. À partir du site historique de la ferme du Léché, venez découvrir comment l’homme a façonné les paysages actuels. Gratuit.

Circuits pédestres proposés par l'Écomusée du Montmorillonnais Domaine du Léché Saulgé

