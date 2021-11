Thumeries Site ornithologique des cinq tailles Nord, Thumeries Balade découverte sur Thumeries Site ornithologique des cinq tailles Thumeries Catégories d’évènement: Nord

Thumeries

Balade découverte sur Thumeries Site ornithologique des cinq tailles, 25 mars 2022, Thumeries. Balade découverte sur Thumeries

Site ornithologique des cinq tailles, le vendredi 25 mars 2022 à 14:30

Balade dans la commune avec commentaires sur les châteaux qui se terminera par une promenade sur le site ornithologique des cinq tailles.

Sur inscription : gratuit (adhérent) / 6€ (non adhérent)

Balade commentée avec notre bénévole Dominique Verhaeghe. Site ornithologique des cinq tailles 56 rue Emile Zola Thumeries Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T14:30:00 2022-03-25T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Thumeries Autres Lieu Site ornithologique des cinq tailles Adresse 56 rue Emile Zola Ville Thumeries lieuville Site ornithologique des cinq tailles Thumeries