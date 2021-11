Marchiennes place Charles de Gaulle Marchiennes, Nord Balade découverte sur Marchiennes place Charles de Gaulle Marchiennes Catégories d’évènement: Marchiennes

Le matin, balade commentée dans la commune (son abbaye, ses sorcières). Le midi, repas dans un endroit original (environ 15€). L’après-midi, promenade autour du lac de Rieulay, belle reconversion d’un site minier.

Sur inscription : gratuit (adhérent) / 6€ (non adhérent)

Balade commentée sur la journée avec notre bénévole Dominique Verhaeghe. place Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle Marchiennes Nord

