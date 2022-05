Balade découverte sur les plantes comestibles Villages du Lac de Paladru Villages du Lac de Paladru Catégories d’évènement: Isère

Villages du Lac de Paladru

Balade découverte sur les plantes comestibles
Villages du Lac de Paladru, 8 mai 2022
Le Pin Grange Dîmière

2022-05-08 14:30:00 – 2022-05-08 17:30:00
Le Pin Grange Dîmière

Villages du Lac de Paladru Isère Villages du Lac de Paladru Isère EUR 6 6 Accompagné d’une herbaliste, venez découvrir les plantes sauvages et leurs usages. Cette balade de 2h sur le thème des plantes comestibles autour de la grange est suivie d’un atelier de préparation culinaire. grange.dimiere@paysvoironnais.com +33 4 76 93 17 41 http://www.grangedimiere.com/ Le Pin Grange Dîmière Villages du Lac de Paladru

